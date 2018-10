Tunisie – Olfa Lamloum : « L’austérité est une recette éculée »

Chercheuse et directrice du bureau international d'Alert en Tunisie, Olfa Lamloum remet en cause les politiques d'austérité qui prévalent depuis 2001 dans le pays et met en garde contre la marginalisation des régions frontalières.

Jeune Afrique : Les mécanismes d’inclusion de la région d’intérieur et du sud ont-ils évolué ?

Olfa Lamloum : Malheureusement non, selon nos enquêtes. À Ben Guerdane – à la frontière avec la Libye –, comme à Kasserine – près de la frontière avec l’Algérie –, les habitants évoquent spontanément leur marginalisation. Cette représentation se fonde sur des formes tangibles d’exclusion sociale, économique, politique et spatiale.

Plus de sept ans après la révolution, les régions du Centre-Ouest et du Nord-Ouest continuent à présenter les indices de pauvreté les plus élevés du pays. Les taux d’abandon scolaire les plus importants touchent les gouvernorats de Kasserine et de Jendouba. Dans certaines localités du Sud, le taux de chômage est trois fois supérieur à la moyenne nationale : 43 % dans la ville de Dehiba, à la frontière libyenne. Force est de constater que la révolution n’a pas remis en question la forte reproduction de la précarité et de la pauvreté dans ces régions.