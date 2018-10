Algérie – Octobre 1988 : quand le président Chadli met le feu aux poudres

Dans l'édition enrichie de l’ouvrage de Sid Ahmed Semiane, le général-major Larbi Belkheir, chef de cabinet de la présidence, revient sur le contexte politique dans lequel se trouvait le pays, lors des émeutes d'octobre 1988.

SAS : […] Vous êtes-vous aperçu, vous, le directeur de cabinet, que le pays s’acheminait vers une situation très grave ?

Larbi Belkheir : Effectivement, je m’en étais aperçu quelques semaines auparavant. Il fallait simplement analyser les faits et le contexte dans lequel [les événements] se sont déroulés. Or que s’est-il passé en cet été 1988 ? Le président de la République tentait laborieusement de faire avancer des réformes, le FLN préparait un congrès décisif, une élection présidentielle était annoncée, la rue était en proie aux rumeurs les plus folles, les citoyens faisaient face à des difficultés et à des pénuries alimentaires de toutes sortes. Il régnait un climat général de tension qui a été exacerbé par le discours du 19 septembre annonciateur d’actions décisives et importantes.