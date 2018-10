Afrikrea : état des lieux de l’e-commerce de la mode africaine

La plateforme d’e-commerce Afrikrea propose à la vente, depuis 2013, des produits de créateurs africains. Après deux ans d’essor, ses fondateurs publient leur livre blanc.

Au départ, ils n’étaient que deux. En 2013, Moulaye Tabouré, manager d’audit interne, et Abdoul Kadry Diallo, ingénieur projet, tous deux Maliens travaillant en France, choisissent de monter un site permettant aux créateurs africains de vendre leurs produits en ligne. C’est la naissance du site Afrikrea, qui, en 2016, devient une plateforme d’e-commerce, permettant la vente de créations africaines dans 98 pays du monde. Et ce grâce à l’arrivée d’un troisième acteur, Luc Perrussault-Diallo, développeur de son état, qui crée le design actuel du site.

Au menu de ce marché en ligne : du prêt-à-porter, toutes sortes d’accessoires, de la coque pour smartphone au tote bag, en passant par les bijoux et même quelques tenues de haute couture. Le tout à des prix plutôt abordables. Depuis la naissance d’Afrikrea, le trio a investi quelque 300 000 euros. Parmi leur dizaine d’investisseurs, les fondateurs du site français Showroom privé, Thierry Petit et David Dayan. Sur Afrikrea, on compte 2 500 créateurs inscrits, dont 90 % de femmes, et 50 000 utilisateurs depuis 2016. Le site enregistre 200 000 euros de transactions par mois. Délai d’attente pour une commande ? En moyenne, vingt et un jours.