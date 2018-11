Afrique centrale : un système bancaire fragile

Avec l’appui du FMI, la région tente d’assainir son secteur bancaire.

Avec une marge de produit net bancaire de plus de 8 %, les 41 plus grandes banques d’Afrique centrale sont les plus profitables, devant celles de l’Afrique de l’Ouest.

Cependant, les établissements de crédit des huit pays du classement arrivent en dernière position en ce qui concerne les actifs cumulés, avec un total de moins de 26 milliards de dollars (22,5 milliards d’euros).

Pour améliorer la viabilité du système bancaire et augmenter sa capacité à financer la croissance économique, le FMI s’est engagé dans un programme de réformes dans les six pays de la zone Cemac, en partenariat avec la BEAC.

Ces chantiers incluent la révision des normes de classification des créances non recouvrables, la refonte des ratios prudentiels, la multiplication des audits bancaires et l’amélioration des