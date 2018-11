Maroc : cap sur l’Afrique pour la Société centrale de réassurance

Le premier réassureur du Maroc, filiale de la Caisse de dépôt, poursuit son programme de développement en Afrique. Son directeur général, Youssef Fassi Fihri, place la diversification des risques au cœur de sa stratégie. Rencontre.

Jeune Afrique : La SCR a obtenu, à la fin de 2017, l’autorisation d’exercer dans la zone Cima (Conférence interafricaine des marchés d’assurances) et a installé un bureau au Rwanda. Prévoyez-vous de nouvelles ouvertures prochainement ?

Youssef Fassi Fihri : Nous venons tout juste d’ouvrir un troisième bureau de représentation au Caire, car nous constatons une amélioration du marché de la réassurance en Égypte et une reprise des grands projets d’investissement, notamment dans les infrastructures.

Globalement, notre ambition est de mettre en place des bureaux de contact locaux en Afrique subsaharienne et au Moyen-Orient – notre premier marché actuel –, offrant plus de proximité et de connaissance des marchés afin d’être au plus près de nos clients et des cibles qui correspondent à notre stratégie d’internationalisation. Tout en étudiant d’autres voies de croissance.