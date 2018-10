Guinée : rififi à la Cour constitutionnelle

L'éviction de Kèlèfa Sall de son poste de président de la Cour constitutionnelle a suscité la polémique en Guinée. L'opposition estime qu'il paie son discours de 2015, lorsqu'il avait enjoint Alpha Condé de ne pas procéder à une révision constitutionnelle. La réalité est plus complexe.

Contrairement aux apparences, et à ce qui a été dit un peu rapidement, la destitution par ses pairs de Kèlèfa Sall de sa charge de président (mais non de membre) de la Cour constitutionnelle, le 12 septembre, n’a pratiquement rien à voir avec son fameux discours de décembre 2015 enjoignant à Alpha Condé d’« éviter les sirènes révisionnistes de la Constitution » – discours dont il n’était d’ailleurs que l’un des coauteurs et pas le plus intransigeant.

Trois procédures en trois ans