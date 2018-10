Économie : rééquilibrage entre la France et l’Afrique

Pour Emmanuel Macron, la France doit travailler sur un pied d’égalité avec le continent Africain. Elle se montrera plus généreuse mais n’en restera pas moins pragmatique.

Pas un mois ne passe sans qu’une délégation patronale du Medef ne prenne le chemin d’un pays africain, ou sans qu’un forum à Paris ne tente de persuader les investisseurs que le continent est le nouvel Eldorado. Ses 5 % à 10 % de croissance annuelle depuis les années 2000 et le tam-tam médiatique sur l’apparition de « lions africains » ont fini par les convaincre qu’une classe moyenne urbaine est en train d’y naître, avec des besoins de consommation croissants.

« Partenariat »

Les Chinois, puis les Brésiliens et les Indiens se sont mis à labourer le continent, à bâtir routes et barrages pour le plus grand profit de leurs entreprises et de leurs volumes d’exportation. Les entrepreneurs français, en revanche, commencent tout juste à considérer d’un autre œil une Afrique longtemps jugée trop risquée malgré ses taux élevés de profitabilité.

Et ils sont encore loin de se bousculer au portillon d’un continent sur lequel ils hésitent encore à miser. Les investissements directs (IDE) français en Afrique, pour l’année 2016, représentent moins de 1 % du total des investissements tricolores dans le monde. Certes, en 2015, ce pourcentage a atteint 14 %, mais, en 2014, il traduisait une baisse…