Musique : les bonnes affaires de Mr Eazi

Aussi cool que déterminé, Mr Eazi, chanteur nigérian de 27 ans, a réussi en un temps record à s’imposer comme une star planétaire.

On nous avait dit que ce serait compliqué, qu’il avait mal au crâne, qu’il ne pourrait nous accorder que cinq minutes d’entretien dans les loges du festival Afropunk, à Paris, en juillet. C’est finalement un Mr Eazi tout sourire qui s’est prêté au jeu de l’interview et de la séance photo pendant une petite heure. L’artiste sait se faire désirer. Sens de la com oblige.

Mais, en effet, son regard paraissait fatigué derrière ses petites lunettes à monture métallisée. Sur la scène de La Villette, pendant près d’une heure, seulement accompagnée d’un DJ, la pop star nigériane n’avait pas ménagé ses efforts, bondissant en tous sens, balançant les bras et égrenant ses très nombreux tubes.



Parfois seulement une cinquantaine de secondes d’un hit, vite chassé par le suivant, puis encore un autre, de Leg Over à Property, en passant par Pour Me Water. Soyons honnêtes : sa prestation n’était