Économie – Christophe Lecourtier : « Il faut convaincre les entreprises de passer à l’acte »

Christophe Lecourtier revient pour Jeune Afrique sur la stratégie de Business France, dont il est le directeur général et plaide en faveur d'une politique volontariste vis-à-vis de l'Afrique.

Jeune Afrique : Quelle place occupe l’Afrique dans la stratégie de Business France?

Christophe Lecourtier : Les temps sont propices pour adopter une attitude volontariste vis-à-vis de l’Afrique et promouvoir un grand nombre de partenariats économiques et commerciaux entre entreprises africaines et françaises.

Ces dernières manifestent un intérêt de plus en plus prononcé pour le continent. Notre rôle est de favoriser leur passage à l’acte, entre cet intérêt de principe et la réalisation d’un projet. Nous le faisons en accompagnant les entreprises sur le terrain, afin qu’elles rencontrent les bons interlocuteurs et nouent des partenariats.

L’enjeu est de donner à un plus grand nombre d’entreprises de taille intermédiaire (ETI) et de PME, après une préparation adaptée, toutes les chances de réussir, pour faire de l’Afrique un marché croissant pour leurs exportations et leurs investissements.