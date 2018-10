Théâtre : s’aimer sous l’apartheid

Une adaptation théâtrale du roman d’André Brink, « Au plus noir de la nuit », ressuscite l’injustice et la folie du régime de Pretoria, l'apartheid en contant l’impossible idylle entre un Noir et une Blanche.

Au départ, il y a un roman brutal. Au plus noir de la nuit (Kennis van die aand), paru en 1973, a été le premier livre en afrikaans interdit par les autorités sud-africaines pour « pornographie ». Son auteur, André Brink (1935-2015), dut le traduire lui-même en anglais pour lui donner une vie à l’étranger.

L’ouvrage raconte l’histoire de Joseph Malan, un acteur noir d’Afrique du Sud qui réussit à partir à Londres, où il devient célèbre. Il décide néanmoins de revenir dans son pays d’origine pour lutter contre l’apartheid en créant une compagnie de théâtre mélangeant Noirs et Blancs. L’issue tragique de son histoire est révélée dès le départ : emprisonné, torturé, Malan attend son exécution pour le meurtre de la femme blanche qu’il aimait d’un amour impossible.