[Analyse] Affaire Khashoggi : le mauvais scénario saoudien

Les révélations, rumeurs et « fake news » se succèdent dans « l'affaire Khashoggi », du nom de ce journaliste saoudien porté disparu depuis le 4 octobre après avoir franchi le seuil du consulat d'Arabie saoudite à Istanbul.

«C’était comme dans Pulp Fiction. » La comparaison est celle d’un responsable turc cité par le New York Times pour décrire le sort réservé au journaliste saoudien Jamal Khashoggi, porté disparu depuis qu’il a franchi le seuil du consulat ­d’Arabie saoudite à Istanbul, le 4 octobre. Il devait certainement ­penser à la scène où Vincent Vega – John Travolta – et Jules Winnfield – Samuel Jackson – tuent par erreur un malheureux dans leur voiture et appellent à la rescousse Winston Wolfe – Harvey Keitel.

Ce dernier est chargé de faire disparaître toute trace de l’homicide en un temps record, tâche dont il s’acquitte avec brio et autorité. Si l’on en croit le témoignage du quotidien new-yorkais, c’est donc – à quelques détails près – ce qui se serait passé le 4 octobre à Istanbul.

Incertitudes

« Khashoggi a été tué dans les deux heures suivant son arrivée au consulat par une équipe d’agents saoudiens qui ont démembré son cadavre avec une scie à os apportée dans ce but, précise la même source. L’ordre a été donné par la cour royale saoudienne. »