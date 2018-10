Migrants : Khalid Zerouali plaide pour « une nouvelle ère de coopération avec l’UE »

Khalid Zerouali, directeur de l’immigration et de la surveillance des frontières, revient pour Jeune Afrique sur l'évolution des flux migratoires qui partent ou transitent par le Maroc et expose les contours de la coopération qu'il appelle de ses vœux avec l'Union européenne.

Jeune Afrique : Le Maroc et l’Espagne font-ils face à une augmentation des tentatives de traversée de la mer Méditerranée ?

Khalid Zerouali : Entre 2003 et 2015, nous étions à 32 000 tentatives en moyenne d’émigration irrégulière au départ du Maroc avortées chaque année. Depuis 2016, ce nombre a dépassé les 65 000. C’est plus du double. Deux raisons expliquent la réorientation des flux de migrants vers le Maroc. D’abord, le renforcement des facteurs d’appel et d’attraction en Europe enregistrés dans le sillage des vagues de migrants et de réfugiés qu’a connues ce continent. Mais aussi le contexte sécuritaire qui a un impact sur la route migratoire passant par la Libye.

>>> À LIRE – Maroc : la Marine royale tire sur une embarcation de migrants