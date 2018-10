Cacao : comment Alassane Ouattara a calmé le jeu à l’Organisation internationale du cacao

Le président ivoirien s'est montré diplomate lors de l'âpre débat qui s'est joué pour la désignation du nouveau directeur exécutif de l’Organisation internationale du cacao (ICCO).

Alors qu’elle se réunissait fin septembre à Abidjan afin d’élire son directeur exécutif, l’Organisation internationale du cacao (ICCO) a échappé de peu à une crise interne. Étaient en lice : l’Ivoirien Jean-Marc Anga, candidat à sa propre succession et favori du collège des pays producteurs ; le Belge Michel Arrion et l’Espagnol Odon Palla Sagues, tous deux diplomates de carrière et soutenus par le collège des pays consommateurs (UE, Suisse, Russie).