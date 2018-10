Maroc : Nizar Baraka, les habits neufs de l’Istiqlal

Un an après son élection, le nouveau patron de l’Istiqlal a déjà permis au parti de la balance de retrouver son dynamisme. Bilan d’étape de l’héritier d’Allal El Fassi.

Le plus vieux parti du royaume semble avoir trouvé un nouveau souffle. Un an après l’élection de Nizar Baraka au secrétariat général, lors du 17e congrès – le plus agité de l’histoire de la formation politique ! –, les échauffourées entre fidèles de Hamid Chabat et soutiens de Baraka ne sont plus qu’un mauvais souvenir.

« La réconciliation a été l’une de nos priorités, d’où la création dès le départ d’une commission ad hoc, dont le travail se poursuit, pour permettre une remise en place saine et sereine de nos structures », explique Nizar Baraka à JA.

« Les réunions du comité exécutif se tiennent de manière régulière, les débats sont constructifs, et les positions cohérentes. Le parti est plus soudé que jamais », renchérit Khadija Ezzoumi, membre du comité exécutif de l’Istiqlal, un temps fervente supportrice de son chef de syndicat, Hamid Chabat, avant de devenir l’un de ses