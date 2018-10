Tunisie – Mongi Rahoui : « Ces alliances de type Nidaa-Ennahdha ne sont pas durables »

Pour Mongi Rahoui, député du Front populaire, la rentrée parlementaire ne sera guère différente des précédentes, tant la configuration actuelle des blocs n’exprime « aucun projet pour une Tunisie nouvelle. »

Jeune Afrique : Comment se profile la rentrée parlementaire ?

Mongi Rahoui : L’accord entre Nidaa Tounes et Ennahdha s’est transformé en accord entre Ennahdha et la Coalition nationale. Et cette dernière, nouvellement créée, n’a pas de poids pour amorcer une refonte de l’Assemblée. On a pris les mêmes pour recommencer. Aussi, nous ne nous faisons aucune illusion. La rentrée ne sera guère différente des précédentes. Nous connaissons les limites politiques des formations et celles, plus personnelles, de leurs représentants dans l’hémicycle.

C’est regrettable que la configuration actuelle des groupes parlementaires n’exprime aucun projet pour une Tunisie nouvelle, avec une réelle démocratie sociale, un système républicain fondé sur l’État de droit et les institutions, et l’égalité de tous face à la loi. Si nous avions tout cela, nous pourrions espérer quelque chose de cette rentrée parlementaire.