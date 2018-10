[Édito] Parlons Brics

Les médias n’en ont pas parlé depuis plusieurs mois. Mais les Brics, conglomérat de cinq pays – Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, un par continent, sauf l’Asie, qui en compte deux –, fonctionnent toujours. Et pèsent de plus en plus, même lorsqu’un de ses pays membres, le Brésil en l’occurrence, traverse une épreuve.

Je rappelle à celles et ceux d’entre vous qui ont pu l’oublier que personne n’a jamais pensé que ces cinq pays, qui n’ont rien en commun et sont à des stades d’évolution différents, pouvaient constituer un ensemble politico-économique. Jusqu’à ce qu’un économiste peu connu du grand public, Jim O’Neill, de la banque Goldman Sachs, qui, elle, est célèbre, en invente le nom et le concept. C’était en 2001, il y a donc dix-sept ans.

Au début, l’Afrique du Sud ne faisait pas partie de cet ensemble que Jim O’Neill avait initialement baptisé Bric. Mais, pour couvrir la planète tout entière, les quatre pays désignés par O’ Neill se sont rapprochés, ont invité l’Afrique du Sud à les rejoindre et sont devenus les Brics. Leurs dirigeants se