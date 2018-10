Cinéma : Moustapha Mbengue, de Gorée à Cannes

Après de nombreux petits rôles et quantité de concerts, le Sénégalais Moustapha Mbengue est pour la première fois en haut de l’affiche dans Amin. Portrait d’un acteur pétri de talent.

Au Festival de Cannes, où il était venu pour la présentation d’Amin, Moustapha Mbengue avait conquis immédiatement le public. Il l’avait captivé par son jeu toujours très juste et émouvant, incarnant un ouvrier africain immigré en France, éloigné depuis une décennie de sa femme, Aïcha, et de ses trois enfants, contraint de ne les retrouver qu’une fois par an au Sénégal.

Ce n’est pas pour rien qu’Emmanuelle Devos le surnommait Marcello pendant le tournage

Un homme condamné à une existence rétrécie, travail le jour, foyer la nuit, qui ne se montrera pourtant pas insensible aux avances d’une femme, Gabrielle, interprétée par l’une des plus grandes actrices françaises, Emmanuelle Devos, chez laquelle il travaille pour rénover sa maison de banlieue. Mais Moustapha Mbengue avait séduit aussi par sa prestance sur scène après la projection du film en avant-première mondiale. Ce n’est pas pour rien qu’Emmanuelle Devos le surnommait Marcello pendant le tournage – en référence à l’acteur italien Marcello Mastroianni.

Quand nous le rencontrons à Paris, quatre mois plus tard, dans une tenue décontractée, il en impose toujours autant par son élégance et son aisance naturelles. S’il est, pour la première fois et la quarantaine passée, tout en haut de l’affiche, Moustapha Mbengue a déjà derrière lui une longue carrière d’artiste.