Francophonie : Michaëlle Jean, la sortante en position d’outsider

La secrétaire générale sortante aborde l’élection en position d’outsider. Seul un ferme veto de ses partisans visant sa rivale pourrait lui permettre d’obtenir un second mandat.

• Atouts

Sa détermination

Malgré les pressions amicales et la volonté de lui ménager une porte de sortie, elle a décidé de maintenir sa candidature jusqu’au bout. Quitte à provoquer un débat houleux entre chefs d’État. Une discussion à huis clos comporte toujours une part d’imprévu qui pourrait lui être favorable.

La déclaration de Bamako

Ce texte, adopté en 2000 par les chefs d’État francophones, fait de la démocratie « un système de valeurs universelles ». Or Louise Mushikiwabo conteste cette universalité et estime que ce modèle « peut varier en fonction du contexte et de l’histoire de chaque pays ». Jean se veut, a contrario, la « légataire » de cet héritage.

Sa résistance à Macron

En révélant publiquement, en mai, son soutien à Mushikiwabo sans en avertir sa rivale, le président français a pu donner l’impression de placer les autres pays devant le fait accompli. Jean entend donc incarner une résistance contre une Francophonie conçue comme un simple instrument de la diplomatie française.