Maroc : groupes islamistes et trafiquants, des liens étroits

Le démantèlement, fin septembre à Tanger, d’une cellule jihadiste a permis de révéler les liens qu'elle entretenait avec des narcotrafiquants connus, actifs entre le Maroc et l'Espagne.

Si les connexions entre groupes islamistes et réseaux criminels sont de notoriété publique au Sahel et au Sahara, on ignorait qu’il en était de même dans le nord du Maroc.

Selon nos informations, le démantèlement, fin septembre à Tanger, d’une énième cellule jihadiste a permis à la police de mettre au jour des liens étroits entre son chef, Ibrahim Ahrouch (alias Touil), et des narcotrafiquants connus, sévissant entre le Maroc et l’Espagne, comme Mohamed Yetfiti (alias Chacha) et Abderrahman Khalki.