Francophonie : au Rwanda, le français marginalisé mais toujours là

Dix ans après la réforme qui le relégua au second plan dans l’enseignement, l'administration et l'ensemble de la fonction publique, le français effectue un discret retour.

Jour de rentrée à l’Université libre de Kigali (ULK), sur les hauteurs de Gisozi, au nord-ouest de Kigali. Devant l’arche d’entrée, des dizaines de motos sont garées, tandis qu’une foule d’étudiants traversent de vastes jardins pour gagner le bâtiment administratif où l’on procède aux inscriptions.

« Ici, comme ailleurs au Rwanda, les cours sont dispensés en anglais. Et les nouveaux étudiants sont habitués », explique Ezechiel Sekibibi, le recteur. Comme l’ensemble des établissements d’enseignement du pays, l’ULK a opéré sa grande mutation en 2008, quand, à la surprise générale, le gouvernement a annoncé que l’enseignement serait désormais dispensé en anglais.

Cinq ans auparavant, cette langue était déjà devenue officielle, au même titre que le kinyarwanda et le français. « Nous donnons la priorité à la langue qui rendra nos enfants plus compétents et servira notre vision de développement », avait commenté Paul Kagame à la veille d’un sommet de la Francophonie, à Québec. Le timing n’était évidemment pas anodin. En 2007, le Rwanda avait rejoint la Communauté d’Afrique de l’Est (EAC), majoritairement anglophone, puis intégré le Commonwealth, deux ans plus tard.