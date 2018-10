Élections locales en Côte d’Ivoire : ces politiques qui jouent gros

De la guerre fratricide au sein du PDCI qui se joue à Cocody à Affi N'Guessan qui aura faort à faire à Bongouanou, en passant par le pari risqué d'Hamed Bakayoko à Abobo, tour d'horizon des principaux points chauds qui seront scrutés avec attention lors des élections locales du 13 octobre en Côte d'Ivoire.

• Mê : Patrick Achi tiraillé

L’élection au conseil régional de la Mê ne présente pas de fort enjeu. Très bien implanté localement, Patrick Achi devrait n’avoir aucun mal à se faire reconduire à sa tête. Mais, comme Alain Richard Donwahi dans la Nawa, Achi est tiraillé entre son appartenance politique (il est membre de l’ancien parti unique) et sa fonction (il est le secrétaire général de la présidence). Et comme Donwahi, qui est, lui, ministre des Eaux et Forêts, il a obtenu une double investiture RHDP-PDCI.

Chargé des Infrastructures de 2000 à 2017, Achi a survécu à plusieurs gouvernements et manie à merveille l’art de la diplomatie. Il est de ceux qui maintiennent le lien entre Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié depuis que leurs relations se sont dégradées.

Conscient du fait que