Assemblée générale de l’ONU : New York côté coulisses

Si la 73e Assemblée générale des Nations unies a été marquée par l'absence de nombreux chefs d'État africains, ceux qui ont fait le déplacement ont multiplié les rendez-vous bilatéraux. Tour d'horizon.

Les chefs d’État africains ne se sont pas pressés à l’Assemblée générale de l’ONU, les 25 et 26 septembre, à New York. Parmi les grands absents : Ali Bongo Ondimba, Paul Biya, Alassane Ouattara, Denis Sassou Nguesso, Idriss Déby Itno, Alpha Condé, Macky Sall, Mohamed Ould Abdelaziz, Mohammed VI et Béji Caïd Essebsi. Tous ont préféré rester au pays.

Organisée le 26 en présence d’Antonio Guterres, le secrétaire général de l’ONU, de Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission de l’UA, et de Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères, la réunion du G5 Sahel n’a été qu’un demi-succès, Ibrahim Boubacar Keïta étant le seul dirigeant de ses États membres à y participer.