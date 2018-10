Maroc-France : Loubna Abidar va passer de l’autre côté de la caméra

L'actrice marocaine Loubna Abidar, qui s'est fait connaître pour son rôle de prostituée dans « Much Loved » de Nabil Ayouch, réalisera à la fin de l'année son premier long-métrage.

Loubna Abidar s’est fait connaître pour son rôle de prostituée dans Much Loved de Nabil Ayouch, puis s’est réfugiée en France après avoir été agressée. Loubna Abidar s’apprête aujourd’hui à passer de l’autre côté de la caméra. Grâce à une production au budget « 100 % français », l’actrice marocaine réalisera, à la fin de l’année, son premier long-métrage. Il contera des histoires d’amour lesbien et s’attaquera aux tabous sexuels et à l’hypocrisie des sociétés marocaine et française.