Maroc : avec le Fima, Dakhla devient la capitale de la mode

Pour le vingtième anniversaire de sa création, le Festival international de la mode en Afrique (Fima), qui s’exporte à Dakhla (Maroc) du 21 au 24 novembre, s’ouvrira sur un concert du groupe ivoirien Magic System.

Nouveauté de cette 11e édition : un salon, le Haske (« lumière », en haoussa), organisé pendant toute la durée du festival, promouvra une cinquantaine de marques de mode, de produits de beauté et de bien-être africaines et internationales.

On y trouvera des stands pour chacune de ces marques, une exposition d’artistes d’Arkane (une association marocaine pour la promotion de l’art) et de la Cox Gallery (de Bordeaux), ainsi que des conférences et ateliers portant sur la mode et les cosmétiques. Soutenue par Rabat, qui participe à son financement, cette