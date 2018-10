France : Yamina Benguigui bientôt en Algérie pour tourner un long-métrage

L'ancienne ministre française de la Francophonie, Yamina Benguigui, condamnée en France pour une affaire de déclaration de patrimoine incomplète, tournera dans quelques semaines un long-métrage en Algérie.

Condamnée en France pour des omissions dans ses déclarations de patrimoine et d’intérêts, l’ancienne ministre de la Francophonie n’a plus le droit d’accrocher ses décorations au revers de sa veste. Il lui faudra attendre le 1er janvier 2021 pour porter à nouveau la Légion d’honneur que lui avait remise Jacques Chirac en 2003 et l’ordre national du Mérite, reçu en 2008.

Qu’à cela ne tienne, la réalisatrice se refait une santé en Afrique.