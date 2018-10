Burkina-France : Roch Marc Christian Kaboré à Paris le 17 décembre

Le président burkinabè rencontrera son homologue français à Paris. Roch Marc Christian Kaboré et Emmanuel Macron évoqueront avant tout les questions de sécurité.

Selon nos sources, Roch Marc Christian Kaboré fera une visite officielle à Paris le 17 décembre. Son tête-à-tête avec Emmanuel Macron, à l’Élysée, devrait être en grande partie consacré aux questions de défense et de sécurité, alors que le nord et l’est du Burkina font régulièrement l’objet d’attaques – une dégradation qui préoccupe les Français – et que la force conjointe du G5 Sahel peine à devenir opérationnelle.

