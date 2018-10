Angola : « Zenu », le fils déchu de José Eduardo dos Santos

Après Isabel dos Santos, c’est au tour du demi-frère de celle-ci, José Filomeno, de faire les frais de la croisade anticorruption du président angolais, João Lourenço.

La nouvelle a provoqué un séisme en Angola. Le 24 septembre, alors que le président João Lourenço s’envolait pour l’Assemblée générale des Nations unies, à New York, et que son prédécesseur, José Eduardo dos Santos, s’apprêtait à partir à Barcelone, José Filomeno, le fils de l’ancien chef de l’État, était placé en détention provisoire.

Le lendemain, l’information faisait la une de tous les médias, les commentaires déferlaient sur les réseaux sociaux, et des badauds, incrédules, se pressaient devant l’hôpital-prison São-Paulo, dans le centre-ville de Luanda. C’était bien vrai : celui que l’on surnomme Zenu, un temps présenté comme le dauphin de son père, « Zedu », dormait derrière les barreaux. Une humiliation pour le clan dos Santos, encore tout puissant il y a un an.

C’est le dernier coup d’éclat de João Lourenço dans sa croisade contre la corruption et le népotisme lancée dès son arrivée au pouvoir, fin septembre 2017. Les enfants dos Santos sont les premiers visés. Après le limogeage de l’aînée, Isabel, de la direction de la compagnie nationale de pétrole Sonangol et l’éviction de Tchizé et Coréon Dú, issus d’une troisième union, de la chaîne de télévision publique TPA 2, c’est au tour de José Filomeno, dont la mère, Filomena de Sousa, a été la deuxième compagne de Zedu.