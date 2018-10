[Édito] Ce que nous devons à la Chine

Démographie japonaise, modèle singapourien et politique africaine de la Chine : voici ce que j'ai appris au cours de ces dernières semaines et qui mérite d’être porté à votre attention.

1) D’abord, le Japon. Vous et moi savons que les Japonais rejettent l’immigré et les mariages mixtes : leur pays et leur culture sont à part, pensent-ils, et doivent le rester.

Il s’ensuit que ce pays de 127 millions d’âmes est en déclin démographique : il se dépeuple petit à petit, et sa population vieillit tout doucement.

Ce que je ne savais pas, en revanche, et que vous ignoriez sans doute, c’est l’ampleur dramatique du phénomène : le Japon comptait 127 millions d’habitants en 2017, prospères et bénéficiant d’une remarquable longévité. Mais ils ne seront plus que 50 millions à la fin de ce siècle, dont la moitié aura 65 ans ou plus. Ils se seront appauvris et, de ce fait, devront travailler plus longtemps.

C’est un livre édité au Japon sous le titre Le Choc des 50 millions qui dévoile cette évolution et révèle ce qui sera une chute vertigineuse.