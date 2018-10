[Tribune] L’Afrique ne peut plus rester indifférente à ses migrants

Elhadj As Sy est secrétaire général de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Par Elhadj As Sy

En 2017, 2 673 personnes sont mortes en tentant de traverser la Méditerranée pour rejoindre l'Europe. Ils sont près de 1 800 depuis le début 2018. Il est temps que les gouvernements africains prennent le drame à bras-le-corps, plaide Elhadj As Sy, de la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge.

Chaque semaine, je reçois des messages désespérés de mon continent, où des familles et des amis sont sans nouvelles d’êtres chers partis pour l’Europe. « Monsieur, vous êtes mon dernier recours. Aidez-nous à retrouver mon frère ! Sa femme ne sait pas si elle doit continuer à l’attendre ou commencer son deuil », dit un message WhatsApp sur mon téléphone.

Le plus souvent, hélas, je ne peux pas faire grand-chose

« Oncle, je vous en prie, ne nous laissez pas ici ! Emmenez-nous avec vous ! » m’a supplié un jeune en wolof alors qu’il débarquait de l’Aquarius à Valence, en juin dernier. « Durant notre odyssée, 75 amis sont morts, et nous avons dû jeter leurs corps à la mer. Comment pourrais-je regarder leurs parents en face ? Comment me réjouir d’avoir survécu ? » m’a dit un autre Sénégalais un mois plus tard, à Dakar, dans un long monologue entrecoupé de sanglots.

Pourquoi m’écrivent-ils