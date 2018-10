[Tribune] Surprise ! Les finances du continent s’améliorent

Dans une publication de septembre, la Société générale note que la situation financière extérieure du continent s'améliore. Explications.

Que n’a-t-on entendu sur la précarité des finances africaines de la part du FMI ou de l’OCDE ! Sous l’effet de budgets très déficitaires et de projets d’infrastructures mal maîtrisés, la dette des pays africains est entrée dans une zone dangereuse, et plus d’un tiers d’entre eux risque d’être pris à la gorge.

Surprise ! La Société générale semble dire le contraire. Dans une analyse diffusée en septembre, la banque française estime que « malgré quelques remous au deuxième trimestre 2018, la situation financière extérieure s’améliore » sur le continent.

Les pays africains ont modéré leur recours aux marchés de capitaux

Premier élément favorable, la croissance de 2018 (+ 4 %) devrait y être supérieure à celle de 2017 (+ 3,5 %). Deuxième élément, sous