Air Madagascar et Air Austral contre Ethiopian Airlines à la conquête du ciel malgache

En 2017, Air Madagascar, en grave difficulté, s'était alliée avec Air Austral plutôt qu'avec Ethiopian Airlines. Aujourd'hui, la compagnie éthiopienne tient sa revanche, ayant obtenu des droits de trafics auprès des autorités malgaches. Cette nouvelle concurrence pourrait menacer la viabilité d'Air Madagascar.

Éconduite par le groupe malgache, la compagnie dirigée par Tewolde GebreMariam tient aujourd’hui sa revanche.

Elle a obtenu du gouvernement des droits de trafic lui octroyant trois fréquences hebdomadaires vers Nosy Be et cinq vers Antananarivo. Et n’entend pas en rester là puisqu’elle envisage de passer en quotidien sur Nosy Be.

Une menace réelle

Pour Air Madagascar, l’arrivée de cette nouvelle concurrente est une catastrophe qui remet en question la viabilité de son plan de relance engagé il y a dix mois. En effet, 90 % du trafic passagers d’Ethiopian en direction d’Antananarivo (et 100 % en direction de Nosy Be) transitant par Addis‑Abeba vient de France, l’un des marchés phares du pavillon malgache. Avec des capacités supérieures (1 400