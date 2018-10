Guinée : bouillon de culture

« Fonctionnarisés » sous l’ère de Sékou Touré, les artistes flirtaient allégrement avec l’idéologie. Désormais indépendants mais en difficulté, ils ne diraient pas non à un petit coup de pouce de l’État.

Les vagues s’échouent contre la jetée, les taxis filent à vive allure sur la corniche en passant devant le vieux Palais du peuple. Les années passent, et le monument qui fit la fierté de Sékou Touré est toujours là, à l’entrée de la presqu’île de Kaloum.

Devant lui, sur le monument du 22-Novembre-1970, dit « de l’agression portugaise », on peut encore lire gravé dans le marbre : « L’impérialisme trouvera son tombeau en Guinée. »

Tandis que des enfants font du skate ou dansent sur des airs de Soul Bang’s.

Le mythique palais du peuple

Malgré les années et un manque criant d’entretien, le Palais du peuple, inauguré le 2 octobre 1967, tient toujours debout. Il abrite l’Assemblée nationale et, dans sa salle des congrès, accueille des cérémonies, des conférences, des manifestations culturelles et des spectacles en tout genre.