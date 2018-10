Guinée : Manamba Kanté, comme un air de Beyoncé

Fille d’un des plus célèbres griots ouest-africains et épouse de la nouvelle star de la soul guinéenne, Manamba Kanté est surtout une chanteuse hors pair et une self-made-woman.

Foulard multicolore sur la tête, Manamba Kanté Bangoura se présente. « Je suis née en 1996 et je suis chanteuse. » Et c’est tout. Celle que beaucoup considèrent comme la star montante de la musique guinéenne n’aime pas beaucoup parler d’elle, ni parler tout court, d’ailleurs.

À l’inverse de son époux, père de ses deux enfants (Idrissa, 2 ans, et Nala, 10 mois), le chanteur Souleymane Bangoura, 25 ans, alias Soul Bang’s, lauréat du prix Découvertes RFI 2016, déjà surnommé le R’n’B Boss.

Avec Soul Bang’s, on s’est connus sur scène, et ça a été tout de suite le coup de foudre

À eux deux, ils forment une belle carte postale de la Guinée. Lui est soussou, elle est malinkée. Certains fans les comparent même au célèbre couple américain Beyoncé et Jay-Z, et la presse people locale les suit régulièrement depuis leur mariage, en mai 2016, pour montrer qu’ils sont « très amoureux ».