Guinée : Conakry se refait une beauté

Outre les investissements publics, des dizaines de millions d'euros ont été injectés par des opérateurs privés dans des projets immobiliers qui ont transformés la capitale.

En 2013 était inauguré, à Dixinn, le Palm Camayenne, premier cinq-étoiles du pays, ouvert par la filiale équato-­guinéenne du groupe espagnol Unicon. L’année suivante, ce fut le tour du Millenium, également situé sur la corniche nord.

Le Sheraton Grand Conakry (de l’américain Starwood), dans le quartier résidentiel de Kipé, et le Noom Hotel, à Kaloum, porté par le holding sénégalais Teyliom, ont ouvert leurs portes à la fin de 2016, suivis par le Kaloum et par l’hôtel-résidence Onomo, récemment inauguré à l’entrée de Kaloum, sur la corniche sud, mais aussi par le Niger et l’Azalaï (en cours de construction), auxquels viendront s’ajouter, dans un an, les tours du Weily Kakimbo.

Auparavant, on ne pouvait même pas accueillir trois chefs d’État en même temps

Depuis 2010, la capacité d’hébergement hôtelier de la capitale guinéenne a doublé : elle atteint actuellement 5 052 chambres pour 410 établissements, et plus de 200 milliards de francs guinéens (18,65 millions d’euros) y ont été investis. « Auparavant, on ne pouvait même pas accueillir trois chefs d’État en même temps, et nos hôtes étaient obligés de faire l’aller-retour », constate Mamadou Aliou Barry, directeur des aménagements au ministère du Tourisme.