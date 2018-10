[Tribune] Dur, dur d’être étudiant !

Camara Laye, Williams Sassine, Tierno Monénembo, Djibril Tamsir Niane, Kiridi Bangoura, Alpha Condé… Qu’ils soient décédés ou bien vivants, tous ont étudié en France, et leur contribution à l’histoire du pays est indéniable.

Aujourd’hui encore, nombreux sont les jeunes Guinéens qui, à chaque rentrée académique, comme leurs aînés dans les années 1950, 1960 et 1970, posent leurs valises dans l’Hexagone afin d’y poursuivre leurs études. En 2017, on en recensait plus de 4 100 inscrits dans les établissements d’enseignement supérieur hexagonaux.

Malgré le parcours du combattant qu’ils doivent vivre pour obtenir des services consulaires le visa étudiant, indispensable sésame pour prétendre à une nouvelle vie et à de nouveaux savoirs, quitter le pays ne les désole guère. Au contraire, c’est une fête, une réjouissance, qui prend d’autant plus de sens et d’importance que le candidat au voyage est issu d’un milieu peu favorisé. Il est alors porteur de tous les espoirs d’une famille qui, souvent, a consenti d’énormes sacrifices pour lui donner des chances de réussir.

Pourtant, depuis le début des années 1990, un étudiant guinéen à l’étranger, en particulier en France, vit un peu comme un enfant abandonné par sa mère. Abandonné par sa patrie, en l’occurrence. En effet, depuis plus de vingt ans, la Guinée, indifférente, ne semble plus se soucier le moins du monde du sort de ses ressortissants partis apprendre à l’étranger.