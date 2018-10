Guinée : les défis d’Alpha Condé

Routes, énergie, éducation, santé… Nombreux sont les chantiers engagés par le président Condé pour tenter de pallier les déficits du pays avant le terme de son deuxième quinquennat, en 2020.

Lorsqu’il accède au pouvoir, le 21 décembre 2010, Alpha Condé hérite d’un pays en lambeaux : routes défoncées, manque d’électricité et d’eau courante, lourd déficit en infrastructures de base pour l’éducation et la santé. Ses deux quinquennats vont-ils lui permettre de faire accéder le pays aux progrès auxquels il a appelé pendant ses quarante années dans l’opposition ?

Bitumage d’axes routiers, nouvelles infrastructures dans les secteurs de l’énergie, des mines et de la logistique, construction d’hôtels, d’immeubles de bureaux… Les chantiers se multiplient dans la capitale et dans les régions. Preuve que l’économie se relève de l’épidémie d’Ebola (2013-2015) et de la chute des cours des matières premières (2014-2015).

Avec la hausse de la production de bauxite et d’or, les investissements dans les infrastructures et la bonne résistance de l’agriculture, la croissance du PIB a dépassé 6,6 % en 2016, en 2017 et, selon les projections du FMI, devrait s’établir aux alentours de 5,8 % en 2018.

Complexe hydroélectrique

L’un des chantiers les plus emblématiques de cette relance est celui du complexe hydroélectrique de Souapiti (550 MW). Sa mise en service partielle dès 2019 permettra de réduire le déficit en électricité en saison sèche, estimé à 400 MW. Le barrage et sa centrale sont construits, pour 1,2 milliard d’euros, par China International Water and Electric Corporation, déjà maître d’œuvre du complexe hydroélectrique de Kaléta, entré en service en 2015 (240 MW, 380 millions d’euros).