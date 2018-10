[Editorial] Alpha Condé, omniprésident

Le président guinéen avait 20 ans le 2 octobre 1958 lorsque Sékou Touré lança son fameux « Non » à la puissance coloniale. Aujourd'hui au pouvoir, il se sert des leçons d'un passé chaotique pour que la Guinée s'engage enfin sur les sentiers de l'émergence.

Il avait 20 ans quand la Guinée accéda à l’indépendance et déjà la politique chevillée au corps. En ce 2 octobre 1958, Alpha Condé use ses pantalons sur les bancs de la Sorbonne, à Paris, entre deux meetings enfiévrés de la Fédération des étudiants d’Afrique noire en France, la mythique Feanf.

Dans un film biographique que les Guinéens pourront bientôt voir sur leurs écrans (Alpha Condé, le pouvoir et la vie), celui qui préside aujourd’hui à la vie quotidienne de ses 14 millions de compatriotes raconte combien ce jour-là et le fameux non de Sékou Touré à la puissance coloniale qui l’a précédé ont façonné le destin de la Guinée et l’univers mental de ses habitants.

Ces soixante années d’indépendance, le camarade Condé les a dévorées avec l’appétit d’un militant, bues d’un trait et