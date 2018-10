Guinée : mémoire collective, mémoire vive

L’ouvrage « Mémoire collective, une histoire plurielle des violences politiques en Guinée » part de l’idée simple et terrible que la mémoire des crimes est enfouie au plus profond de la terre guinéenne.

Pour une fois, les deux principales forces politiques du pays sont d’accord, ou presque. « La violence est une culture politique dans notre pays », déplore Tibou Kamara, conseiller spécial du président Alpha Condé.

Le député d’opposition Fodé Marega, de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), accuse tous les successeurs de Sékou Touré d’avoir sciemment organisé une « amnésie » sur les crimes du passé, y compris Alpha Condé, pourtant lui aussi victime du premier président de la Guinée indépendante.

Ouvrage collectif de 356 pages

Pourquoi la Guinée a-t-elle « scellé un pacte de silence avec son passé », comme le dit un diplomate en poste à Conakry ? Bien sûr, il y a la double personnalité de Sékou Touré, l’homme qui a dit non à de Gaulle et s’est ensuite comporté comme un tyran sanguinaire. Mais l’écrivain Tierno Monénembo va plus loin : « Les dictateurs humilient, et ce n’est pas facile de parler de sa propre humiliation. »