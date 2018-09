Angola : Unitel, une bataille judiciaire de plus pour Isabel dos Santos

D'ici la fin 2018, la Chambre de commerce internationale de Paris doit trancher un conflit qui oppose Isabel dos Santos au groupe brésilien Oi à propos de l'opérateur mobile angolais Unitel.

C’est un possible revers de plus pour Isabel dos Santos. D’ici à la fin de l’année, la Chambre de commerce internationale de Paris doit trancher un conflit qui l’oppose au brésilien Oi à propos d’Unitel.

Selon la presse portugaise, l’opérateur de téléphonie mobile est détenu à parts égales (25 %) par quatre entités : Oi (à travers sa filiale PT Ventures), Isabel dos Santos (via Vidatel), le général Leopoldino do Nascimento (à travers Geni) et la compagnie pétrolière Sonangol (via Mercury).

Or le groupe brésilien accuse les actionnaires angolais d’avoir retenu l’ensemble des dividendes depuis 2011. Il réclame une indemnisation de 2,8 milliards d’euros, correspondant aux dividendes non perçus (600 millions d’euros) et à la valeur de la participation de PT Ventures (qu’il souhaite vendre).

Des opérations préjudiciables à Unitel

Dans sa plainte, le groupe brésilien dénonce aussi des