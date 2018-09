Angola – Isabel dos Santos : chronique d’une chute annoncée

Particulièrement ciblé par l’opération mains propres du président João Lourenço, l’empire économique de la fille de l’ex-président tangue. Mais la « Princesse » est déterminée à le maintenir à flot.

Luanda, le 8 septembre. João Lourenço vient d’être élu triomphalement à la tête du Mouvement populaire de libération de l’Angola (MPLA), avec plus de 98 % des voix. Il succède à José Eduardo dos Santos, qui a mené le parti durant trente-neuf ans. Lorsque le président monte à la tribune, il prend le contre-pied des hommages qui viennent d’être rendus à son prédécesseur et se lance dans une violente diatribe contre la corruption et le népotisme. Dans son viseur, sans la citer, Isabel dos Santos, 45 ans, devenue à la fin du règne de son père le symbole des dérives du pouvoir angolais.

En quelques années, la fille aînée de l’ex-président, surnommée la « Princesse », s’est imposée comme une personnalité incontournable de l’économie angolaise. Placée à la tête de la Société pétrolière angolaise (Sonangol) par la présidence en 2016, elle est aussi propriétaire de 25 % d’Unitel, l’opérateur