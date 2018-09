François Boko prêt pour 2020, Simone Gbagbo a reçu 25 millions de F CFA…

L’avocat François Boko songe à être candidat à la présidentielle togolaise de 2020, Simone Gbagbo s’est vu offrir 25 millions de F CFA de la part du gouvernement ivoirien... Chaque semaine, Jeune Afrique vous rend compte de l’activité des contre-pouvoirs africains.

Togo : François Boko prêt pour 2020

À 53 ans, l’avocat (et Saint-Cyrien) François Boko songe sérieusement à se lancer dans la course à la présidentielle togolaise de 2020. Installé à Paris depuis sa démission du gouvernement, peu après la mort de Gnassingbé Eyadéma (il a été ministre de l’Intérieur de 2002 à 2005), Boko est consultant pour l’UE et l’AFD.

Afin de mûrir sa décision, ce natif du Nord-Togo multiplie depuis quelques semaines les contacts avec les responsables français (Élysée et Quai d’Orsay) et fait en ce moment une discrète tournée en Afrique de l’Ouest.