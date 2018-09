Ouagadougou : renforcer la mobilité urbaine, un défi en passe d’être relevé

Véhicules propres, nouvelles lignes, voies réservées… Décidée à convertir ses habitants aux bus, la métropole burkinabè lance un plan de 200 millions d’euros financé par le suédois Scania.

Surnommée capitale des deux-roues, avec son parc de 2 millions de motos et mobylettes contre moins de 500 000 automobiles, Ouagadougou mise sur le renforcement de son réseau de bus pour assurer une meilleure desserte et fluidifier la circulation. Une révolution délicate dans une agglomération de 3 millions d’habitants dont la population a été multipliée par deux depuis 2005 et est appelée à encore doubler d’ici à 2030, et où moins de 1 % des habitants utilisent les transports en commun. En 2016, le gouvernement a inscrit le sujet de la mobilité urbaine à Ouaga parmi les trois programmes prioritaires du Plan national de développement économique et social (PNDES 2016-2020).

Et le défi est en passe d’être relevé. Début juin, le ministre des Transports, Vincent Dabilgou, a signé un protocole d’accord avec le suédois Scania, filiale de Volkswagen, et le groupe français RATP, les deux