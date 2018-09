Bénin : comment Patrice Talon a repris la main

Insaisissable au début de son quinquennat, le chef de l’État a compris qu’il lui fallait communiquer et s’exposer. Le voici plus politique que jamais.

Patrice Talon porte une tunique impeccable et des lunettes aux verres fumés. Une centaine de chefs et rois en tenues traditionnelles venus des quatre coins du Bénin lui font face. Certains ont le visage caché par un long turban, d’autres la tête coiffée d’une élégante toque.

En ce 25 août, c’est la première fois, depuis son arrivée au pouvoir en avril 2016, que le président reçoit les têtes couronnées du pays. « Vous avez sollicité cette rencontre il y a longtemps, leur lance-t-il dans une salle climatisée de la fondation que dirige son épouse, Claudine. Mais mieux vaut tard que jamais. À partir d’aujourd’hui, nous serons vous et moi dans une dynamique de nouveau départ. Je veux jeter les bases d’un dialogue cordial entre nous. »

Patrice Talon revient tout juste d’une semaine de vacances en Chine, et le voir ainsi se prêter à un exercice qu’il ne goûte guère n’est pas anodin. Mais l’heure est à la reconquête. Le chef de l’État le sait, ses réformes et son mode de gouvernance ont créé un fort sentiment de frustration. Exacerbé par la morosité de l’économie, le mécontentement traverse tous les corps de la société et a galvanisé une opposition pourtant considérablement affaiblie.