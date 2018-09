Robert Beugré Mambé : à Abidjan, « notre priorité, c’est l’environnement »

Le gouverneur du district autonome d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, revient sur les enjeux du développement urbain, en particulier dans la capitale économique de la Côte d'Ivoire.

Ingénieur en travaux publics, Robert Beugré Mambé, 66 ans, connaît le développement urbain dans ses aspects à la fois humains, techniques et financiers. Chef de projet chargé des grands ouvrages de la ville d’Abidjan sous la présidence de Félix Houphouët-Boigny, il a été nommé gouverneur d’Abidjan en 2011 et est vice-président de l’Association internationale des maires francophones.

Jeune Afrique : Pourquoi la plupart des métropoles africaines continuent-elles d’accuser de si lourds déficits en infrastructures ?

Robert Beugré Mambé : La plupart ont été dépassées par l’urbanisation et n’ont pas su se doter à temps de politiques d’infrastructures sociales et sanitaires en adéquation avec les masses de population, lesquelles continuent d’augmenter. Cela nous appelle à imaginer une politique de financement adaptée aux contraintes de chaque pays et à réfléchir à la création d’un fonds spécial.

>>> À LIRE – Croissance, tourisme, infrastructures… La Côte d’Ivoire abonnée aux prix d’excellence ?