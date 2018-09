Tendance : NBA 2K19, le plus populaire des jeux vidéos de Basket-Ball

NBA 2K19, le plus populaire des jeux vidéo de basket-ball, fête son vingtième anniversaire. Une série dont l’aura dépasse aujourd’hui largement les terrains de sport.

On peut s’extasier sur le réalisme bluffant des graphismes de NBA 2K19. Les coupes de cheveux, les attitudes, les gestes de triomphe ou de dépit personnalisés : tout est rendu avec un souci maniaque du détail, jusqu’au meneur Stephen Curry, qui mâchouille son protège-dents.

On peut aussi apprécier le travail réalisé sur le gameplay, la physique du ballon et de ses rebonds, les interceptions particulièrement fidèles à la réalité, l’intelligence artificielle rendant toujours plus compliquée l’approche du panier. Enfin, il y a l’étendue assez impressionnante d’un jeu qui en concentre une multitude, avec ses différents modes – impossibles à recenser ici –, dans ce que les concepteurs ont appelé le Neigh­borhood (« le quartier »).

80 millions de ventes en vingt ans

Pourtant, ce qui surprend le plus dépasse l’univers des manettes. C’est la capacité qu’a eue cette licence de fédérer le gotha sportif et artistique africain-américain. NBA 2K fait aujourd’hui partie de la culture populaire. La précédente édition, NBA 2K18, s’est vendue à plus de 10 millions d’exemplaires. Et l’ensemble des opus, en vingt ans, a franchi le seuil des 80 millions de ventes.