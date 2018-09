Kenya : « Rafiki», une censure qui ne passe pas

Wanuri Kahiu est déterminée à faire lever l’interdiction qui frappe son dernier long-métrage au Kenya. Et elle se bat aux côtés d’intellectuels et d’artistes pour que leur liberté d’expression soit respectée.

C’est une histoire d’amour très sage. Une idylle aux couleurs et aux sonorités pop qui suggère, sans rien dévoiler, l’intimité des corps, ne montrant guère que quelques baisers chastes. Et pourtant, Rafiki, le long-­métrage de la réalisatrice kényane Wanuri Kahiu, a subi les foudres de la censure. Le Kenya Film Classification Board (KFCB), l’autorité de régulation des films, a décidé, en avril, qu’il ne pourrait être diffusé et distribué dans le pays « à cause de son thème homosexuel et [de] son intention claire de faire la promotion du lesbianisme au Kenya, ce qui est contraire à la loi ».

Car oui, Rafiki, adaptation de Jambula Tree, nouvelle de l’auteure ougandaise Monica Arac de Nyeko, conte la passion impossible de deux jeunes femmes, Kena (interprétée par Samantha Mugatsia, également musicienne) et Ziki (Sheila Munyiva), à Nairobi. Deux lycéennes qui tentent de s’aimer malgré le désaveu de leurs familles, les commérages, la désapprobation de l’Église (l’une d’elles devra d’ailleurs se soumettre à une « purification ») et, globalement, l’opposition d’une opinion publique et d’institutions très conservatrices.