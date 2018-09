Côte d’Ivoire : Alcide Djédjé retourne sa veste

Ce diplomate était l’un des hommes les plus proches de Laurent Gbagbo. Aujourd’hui, il rejoint le camp d’Alassane Ouattara.

Lorsque Alcide Djédjé sonne à la porte de sa villa, ce 3 septembre, Pascal Affi N’Guessan ne se fait plus d’illusions. Il sait ce que son compagnon de route est venu lui avouer. Alcide Djédjé, 61 ans, semble un peu gêné, fatigué aussi de ces années d’opposition. À son camarade, il annonce qu’il va créer, dès le lendemain, un parti. Surtout, il va rallier la coalition au pouvoir. Le président du Front populaire ivoirien (FPI) tente de l’en dissuader, mais il n’y a plus rien à faire. « Je suis déçu. Mais trahi ? Non », confie Pascal Affi N’Guessan.

Au bout de quarante-cinq minutes, les deux hommes se séparent. Ces dernières années, ils étaient « comme les deux doigts de la main », affirme un cadre du FPI. Depuis cette rencontre, ils ne sont pas fâchés, mais ils ne se sont ni vus ni parlé.

Certains durs du parti nous avaient pourtant dit qu’on ne pouvait pas lui faire confiance

Au sein