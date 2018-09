Tunisie : Youssef Chahed et Mehdi Jomâa, deux rivaux en quête d’ascension

Rivaux au profil très proche, Youssef Chahed, l’actuel chef du gouvernement, et Mehdi Jomâa, fondateur du parti Al Badil Ettounsi, chassent sur les terres de Nidaa Tounes, moins d’un an avant les élections législatives et présidentielle.

Tous deux sont jeunes et ont l’expérience du pouvoir. Tous deux ont été ministre, puis chef du gouvernement. Moins d’un an avant les élections législatives et présidentielle, Youssef Chahed (43 ans) et Mehdi Jomâa (56 ans) se repositionnent sur l’échiquier politique et rassemblent leurs troupes. Leur objectif : chasser sur les terres de Nidaa Tounes, la principale formation de la coalition au pouvoir. Aucun d’eux n’a encore officialisé sa candidature, mais chaque camp piaffe et espère que son champion (re)deviendra Premier ministre – ou, pourquoi pas, président de la République.

Youssef Chahed, l’actuel chef du gouvernement, n’a plus de parti ? Qu’à cela ne tienne ! Sa suspension de Nidaa Tounes, annoncée le 14 septembre, pourrait lui rendre un fier service en lui laissant les mains libres.

Coalition pro-Chahed

Le calendrier lui est d’autant plus favorable qu’une quarantaine de