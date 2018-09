Urbanisme : Mariam Kamara, l’architecte « made in Africa »

Façonnant ses projets entre le Niger, son pays natal, et les États-Unis, cette architecte défend une vision de l’urbanisme résolument pragmatique et innovante.

De petites escapades entre deux grands esprits. Depuis qu’ils forment le tandem « mentor et protégée » du programme Rolex de mentorat artistique 2018-2019, la Nigérienne Mariam Kamara et le Britannique d’origine ghanéenne Sir David Adjaye se voient régulièrement. Les deux architectes veulent mieux appréhender leurs univers respectifs avant de plancher, pendant deux ans, sur leur projet commun : la construction d’un centre culturel à Niamey.

« C’est une collaboration inespérée », reconnaît Mariam Kamara, un sourire satisfait dans la voix. L’urbaniste de 38 ans, qui partage son temps entre Niamey, où elle a fondé l’Atelier Masōmī – « le début, la création », en soussou –, et les États-Unis, où elle supervise ses projets tout en enseignant l’urbanisme à l’université Brown, dans l’État de Rhode Island, se dit honorée d’avoir été remarquée par l’un des architectes les plus réputés du moment. Concepteur entre autres du Musée national de l’histoire et de la culture afro-américaine, à Washington (540 millions de dollars de budget), et du Musée de l’espionnage, en plein cœur de Manhattan, David Adjaye a sans doute voulu saluer la virtuosité de sa consœur.