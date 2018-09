Cinéma : à Dakar, les bienfaits de la concurrence

Désormais équipée de plusieurs salles de cinéma, la ville de Dakar dispose d'une offre cinématographique plus conséquente et adaptée aux nouvelles technologies.

Jadis réputé pour les nombreux cinémas qui animaient chacun de ses grands quartiers, Dakar ne comptait plus qu’une seule salle obscure depuis le début des années 1990. Jusqu’à l’ouverture, en mai 2017, de CanalOlympia Teranga par le groupe français Vivendi près du Grand Théâtre, désormais amicalement concurrencé – les deux établissements marchent bien – par le complexe cinématographique Ousmane-Sembène (CCOS), ouvert depuis le 31 mars sur le très chic boulevard Martin-Luther-King de la corniche ouest.

Ses trois salles (de 348, 108 et 50 places) sont équipées de technologies de pointe (projections en 2, 3 et 5D, en Barco et Christi, son Dolby digital…), et les tarifs sont abordables, en regard du standing du complexe : 1 500 F CFA la séance en 2D et 2 000 en 3D pour les enfants (3 à 12 ans), 2 000 F CFA en 2D et 2 500 en 3D pour les adultes et un tarif « première » de 5 000 F CFA le